Пугачева показала на видео нежности с Галкиным
08:02, 02 июля 2020Звезды
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На опубликованном видео Примадонна целует мужа.
Галкин показал новое видео с Пугачевой / Скриншот
Известная певица Алла Пугачева показала, как встречает своего супруга Максима Галкина после его трехдневного отсутствия.
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"Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми, и устроили все вместе мне сюрприз!", — опубликовал снятое Примадонной видео Галкин.
На кадрах видно, что вернулся муж Аллы Борисовны уже в сумерках. Пугачева поцеловала супруга, а дети бросились обнимать папу.
На видео Примадонна предстала в белых обтягивающих брюках и в черной кофте, поверх которой звезда надела кардиган. Видно, что она находится в прекрасной форме.
Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева игриво пригласила Галкина на свидание.
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