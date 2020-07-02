Пугачева показала на видео нежности с Галкиным

На опубликованном видео Примадонна целует мужа.

Известная певица Алла Пугачева показала, как встречает своего супруга Максима Галкина после его трехдневного отсутствия.

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"Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми, и устроили все вместе мне сюрприз!", — опубликовал снятое Примадонной видео Галкин.

На кадрах видно, что вернулся муж Аллы Борисовны уже в сумерках. Пугачева поцеловала супруга, а дети бросились обнимать папу.

На видео Примадонна предстала в белых обтягивающих брюках и в черной кофте, поверх которой звезда надела кардиган. Видно, что она находится в прекрасной форме.

Как сообщал УНИАН, ранее Пугачева игриво пригласила Галкина на свидание.

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