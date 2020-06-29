"Приходи ко мне, дружок!": Пугачева игриво пригласила Галкина на свидание (фото)

Примадонна сделала селфи посреди лужка.

Легендарная певица Алла Пугачева в последнее время все чаще делится с поклонниками яркими фото и видео из своей жизни на карантине.

Так, Примадонна на своей странице в Instagram опубликовала селфи, сделанные на природе.

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На снимках, 71-летняя артистка в черной кофте и без косметики позировала посреди луга, куда игриво пригласила и своего 44-летнего мужа Максима Галкина.

"У меня есть свой лужок, приходи ко мне, дружок", - отметила под фото певица.

Сразу на фото жены отреагировал и муж-шоумен.

"Дружок уже в дороге!" - с юмором ответил Галкин.

Поклонники также не остались равнодушными к селфи звезды, отметив ее естественную неувядающую красоту: "Вы в отличной форме постоянно. Как вы себя поддерживаете в ваши годы, стройная, красивая", "Алла Борисовна, вы прекрасна!", "Боже, люблю вас очень-очень сильно. Самая лучшая на земле!" "Какая же вы красивая!".

Напомним, не так давно Алла Пугачева порадовала фанов видео со своей шестилетней дочерью Елизаветой, которая бегала тем самым лугом и позировала рядом с цветами люпина.

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