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"Приходи ко мне, дружок!": Пугачева игриво пригласила Галкина на свидание (фото)

17:30, 29 июня 2020
Звезды
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Алла Пугачева игриво пригласила Максима Галкина на свидание / фото instagram.com/alla_orfey

Так, Примадонна на своей странице в Instagram опубликовала селфи, сделанные на природе.

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На снимках, 71-летняя артистка в черной кофте и без косметики позировала посреди луга, куда игриво пригласила и своего 44-летнего мужа Максима Галкина.

"У меня есть свой лужок, приходи ко мне, дружок", - отметила под фото певица.

Сразу на фото жены отреагировал и муж-шоумен.

"Дружок уже в дороге!" - с юмором ответил Галкин.

Скриншот instagram.com/alla_orfey

Поклонники также не остались равнодушными к селфи звезды, отметив ее естественную неувядающую красоту: "Вы в отличной форме постоянно. Как вы себя поддерживаете в ваши годы, стройная, красивая", "Алла Борисовна, вы прекрасна!", "Боже, люблю вас очень-очень сильно. Самая лучшая на земле!" "Какая же вы красивая!".

Напомним, не так давно Алла Пугачева порадовала фанов видео со своей шестилетней дочерью Елизаветой, которая бегала тем самым лугом и позировала рядом с цветами люпина.

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