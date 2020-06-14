"Так выглядит счастье": Пугачева показала подросшую дочь (видео)
16:02, 14 июня 2020Звезды
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Дочь Пугачевой и Галкина заметно подросла.
Маленькая Лиза / фото instagram.com/alla_orfey
Известная певица Алла Пугачева показала заметно подросшую дочь Лизу.
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Видеоролик с девочкой Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео Лиза бегает среди цветов. Девочку очень удивило, что некоторые растения выше нее.
"За это можно все отдать...так выглядит счастье", - прокомментировала видео Пугачева фразой из своей знаменитой песни.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двух детей - Лизу и Гарри.
Ранее муж Примадонны заснял, как его дети развлекаются, а сын демонстрирует "навыки кунг-фу".
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