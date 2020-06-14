"Так выглядит счастье": Пугачева показала подросшую дочь (видео)

Дочь Пугачевой и Галкина заметно подросла.

Известная певица Алла Пугачева показала заметно подросшую дочь Лизу.

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Видеоролик с девочкой Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео Лиза бегает среди цветов. Девочку очень удивило, что некоторые растения выше нее.

"За это можно все отдать...так выглядит счастье", - прокомментировала видео Пугачева фразой из своей знаменитой песни.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двух детей - Лизу и Гарри.

Ранее муж Примадонны заснял, как его дети развлекаются, а сын демонстрирует "навыки кунг-фу".

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