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"Так выглядит счастье": Пугачева показала подросшую дочь (видео)

16:02, 14 июня 2020
Звезды
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Маленькая Лиза / фото instagram.com/alla_orfey

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Видеоролик с девочкой Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео Лиза бегает среди цветов. Девочку очень удивило, что некоторые растения выше нее.

"За это можно все отдать...так выглядит счастье", - прокомментировала видео Пугачева фразой из своей знаменитой песни.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двух детей - Лизу и Гарри.

Ранее муж Примадонны заснял, как его дети развлекаются, а сын демонстрирует "навыки кунг-фу". 

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Теги: #видео#Пугачева#Пугачева и Галкин#Алла Пугачева