Защитница трогательно спела украинскую песню.

Украинская защитница Екатерина Полищук, известная как "Пташка" с "Азовстали" трогательно спела "Пливе кача" в Германии перед чиновниками. В зале присутствовал в том числе президент Штайнмайер и канцлер Шольц.

Видео с выступления "Пташка" поделилась в своем Instagram-блоге и написала:

"Звучит Украина сегодня в Германии! Спасибо за возможность быть услышанными, за поддержку и помощь украинскому народу! Слава Украине! Спасибо господину Штайнмайеру и господину Шольцу, а также многим мудрым и отзывчивым людям, которые помогают Украине! Германия сегодня устами президента громко и твердо выразила свою позицию, за что я благодарна от всей души".

Выступала Екатерина Полищук в красивом платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч. "Пташка" в stories подробнее показала свой наряд и уточнила, что он покорил всех в Германии.

Кто такая "Пташка" с "Азовстали"

Девушке 21 год, она - парамедик из Тернополя. Незадолго до начала полномасштабной войны она без раздумий встала на защиту своей страны - в ноябре 2021 присоединилась к волонтерскому медицинскому батальону "Госпитальеры".

Во время пребывания в Мариуполе в мае 2022 года попала в плен. Вернулась в Украину в рамках очередного обмена военнопленными. Прославилась своими проникновенными песнями, ведет блог.

Напомним, "Пташка" с Азовстали мощно ответила на хейт.

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