Защитница ответила на упреки некоторых подписчиков.

Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая была на Азовстали, а потом ее взяли в плен россияне, после освобождения регулярно сталкивается с хейтом со стороны интернет-пользователей. Недавно ее упрекнули в том, что она ездит в дипломатические поездки, хотя не является дипломатом.

Девушка напомнила, что до 24 февраля 2022 года она не была военнослужащей, медиком, психологом, но ситуация в стране заставила взять на себя ответственность и инициативу.

"Меня спросили: "Дипломатические поездки? Разве ты дипломат? Не позорься". Так я и не военная, не медик, не психолог, не мотиватор, как и десятки, сотни тысяч наших ребят, которые до 24.02 (кто-то до 2014) были инженерами, учителями, электриками, водителями, воспитательницами, швеями, продавцами, изобретателями, артистами, бухгалтерами… Но взяли в руки оружие, мед-рюкзак, руль эвакуационной машины, карту, рацию и пошли защищать также и тех, кто может и учился на дипломатов, и тех, кто не учился, но тяжелым ежедневным трудом получают для Украины оружие, технику, добиваются обмена украинских военнопленных и санкций для врага", - высказалась защитница.

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Полищук добавила, что с удовольствием занималась бы домашними делами, однако не может делать этого в условиях, когда ее дом пытаются разрушить.

"Да, я не политик, медик или военная. По образованию я – музыкант. Я – женщина. Я тоже охотно оберегала бы домашний огонь. Но мой дом разрушают, а огонь… По крови – украинка. По судьбе – воин. По имени Пташка", - резюмировала защитница.

Напомним, "Пташка" с "Азовстали" в сердце Киева мощно исполнила песню большой войны.

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