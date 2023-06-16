Рэпер поздравил дочь с днем рождения и снова вернулся на фронт.

Украинский рэпер YARMAK (Александр Ярмак), который в начале полномасштабной войны встал на защиту Украины, показал щемящее видео. Он выполнил обещание, которое давал своей дочери.

Артист рассказал, что он "летел" на поезд прямо с позиций. Он поздравил маленькую доченьку с днем рождения, а потом вернулся на фронт.

"Вчера папа прямо с позиции, лишь сбросив броню, летел на поезд, чтобы утром поздравить свое счастье с днем рождения и ехать обратно. Папа всегда выполняет обещания, папа обязательно дойдет до победного дня! Спасибо моей любимой жене, что подарила мне главное счастье жизни, и воспитывает добрым, патриотичным и искренним человеком нашу малышку", - рассказал Ярмак.

Певец на мгновение вернулся домой, когда его дочь еще спала. Он пришел с букетом цветов и разбудил ребенка. Заспанная девочка не сразу поняла, что происходит. Однако она очень обрадовалась, когда увидела отца.

Щемящее видео умилило сеть. Комментаторы пишут, что желают всем детям Украины, чьи родители воюют на фронте, чтобы они всегда улыбались. Также пользователи пишут:

"Сердце в клочья. С днем рождения вашу доченьку! Счастливого, мирного и победоносного детства!"

"Пусть каждый ребеночек дождется своего самого родного!"

"Действительно, до слез. Мы обязательно одержим победу и каждый герой вернется к своим родным".

Кто такой Ярмак

Рэпер, выпустивший немало хитов, в начале великой войны ушел на фронт. Он защищает Украину, сначала Ярмак был гранатометчиком, а сейчас он занимается аэроразведкой.

Недавно артист показывал реалии войны. Его маленькая дочь увидела российские ракеты, которые сбили рядом с домом. Печальное фото удивило сеть.

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