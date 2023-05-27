Артист, который сейчас находится на фронте, рассказал о своем отношении к россиянам.

Украинский рэпер YARMAK (Александр Ярмак) показал "реалии настоящего". Артист рассказал, что пока он защищает Украину на фронте и каждый день находится под обстрелами, его жена и маленькая дочь каждую ночь прячутся от российских ракет.

Также певец показал фото своего ребенка. Его трехлетняя дочь стояла возле ракеты, которая упала рядом с домом. По словам Ярмака, украинцы должны всегда помнить о том, что творят россияне. Их нельзя прощать, отметил артист.

"Никакого толерования всего, что связано со страной уродов! После победы стена к небу от нечисти и навсегда заминированная граница!",- гневно написал Ярмак.

Видео дня

Также он отметил, что фото, на которых его дочь стоит возле ракеты, были сделаны только после того, как взрывотехники все тщательно осмотрели. Ярмак напомнил украинцам о том, что приближаться к подобным предметам без предварительного осмотра соответствующих служб очень опасно.

Реакция комментаторов

Пользователи были поражены, фото ребенка возле ракеты многих расстроило. Комментаторы пишут:

"В Соломие течет кровь настоящего воина!"

"Пусть дождется своего папу с фронта"

"Берегите красавицу. Благодарю вас за ваш труд!".

Кто такой Ярмак

Известный певец в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел в военкомат. Ярмак защищает нашу страну на фронте. Он рассказывал, что сейчас занимается аэроразведкой, а сначала был гранатометчиком.

В интервью УНИАН Ярмак отмечал, что артисты-мужчины, сбежавшие из Украины во время войны, всегда были шутами в его глазах. Также рэпер признавался, что больше у него нет желания исполнять свои русскоязычные хиты.

Вас также могут заинтересовать новости: