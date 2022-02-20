Певица раскрыла некоторые интимные подробности.

Украинская певица Оля Цибульская откровенно рассказала, что использует интимные тренажеры для укрепления всех женских мышц.

Об этом сообщает Новый канал.

По словам звезды, у нее есть небольшое приспособление в виде капельки на ниточке. Это помогает ей не только избавиться от болей во время критических дней, но и удивлять мужа в постели. Также она отметила, что этот тренажер всегда носит с собой.

"После того как я познакомилась со своей подругой Наташей – лучшим сексологом страны, этот тренажер всегда со мной. Небольшая вещица в виде капли на ниточке. Если ее правильно и регулярно использовать, можно быстро подтянуть все женские мышцы, избавиться от боли во время критических дней и удивить любимого. Проверено", - поделилась Цибульская.

Напомним, ранее Оля Цибульская сделала неожиданное предложение любителям порно.

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