Певица не показывает своего супруга на публику.

В честь дня святого Валентина украинская певица Оля Цибульская ошеломила поклонников трогательными кадрами со своим мужем и рассказала кое-какие интересные факты об избраннике. Фотографии с мужем артистка выложила у себя в Instagram.

"Между рыбой и курицей выберет кису. Лучше меня играет на фортепиано. Зачал и родив сына вместе со мной. Теряет блокноты. Дает читать свой директ. Не дает съесть его салат. В отличие от меня помнит все важные даты. Принял в подарок от меня сакуру (которую я купила за космические деньги). Она расцвела тупо черешней. И он поверил, что это сакура. Иногда хочется задушить, пальнуть, устроить шторм", - написала Оля. ⠀

"Классные!!! И с огоньком в глазах", "Быть влюбленным и любящим это прекрасно", "Глаза не лгут, все фото замечательные", - пишут поклонники в комментарии к публикации Цибульской в Инстаграм.

Отметим, что в одном из своих интервью Ольга Цибульская призналась, почему скрывает мужа. Она считает, что люди шоу-бизнеса, которые хвастаются и везде говорят о личном, как правило, расстаются.

Напомним, недавно украинская певица Оля Цибульская вспомнила, как на старте карьеры ее очень обидел известный музыкант. Звезда рассказала, что в начале творческого пути дружила с музыкантом, по имени Дмитрий. Они прекрасно ладили, но однажды он позвонил ей в состоянии алкогольного опьянения и наговорил много неприятных вещей. В частности, он заявил, что Оля не станет певицей.