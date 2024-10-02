Против исполнителя выдвинуто 25 обвинений от несовершеннолетних.

На известного американского рэпера P. Diddy, он же Шон Комбс, которого обвинили в сексуальном насилии и торговле людьми, подали новые заявления в суд. Стали известны новые подробности одного из самых громких скандалов в Голливуде.

Как сообщает Metro, на днях в США состоялась пресс-конференция, во время которой стало известно, что еще 120 человек обвинили рэпера в сексуальном насилии. По словам адвоката Тони Базби, они подали в суд заявления, в которых обвиняют P. Diddy не только в насилии, но и в изнасиловании и эксплуатации людей для оказания интимных услуг.

Более того, юрист сообщил, что самой молодой жертве всего 9 лет, а самой старшей - 38 лет. Всего против рэпера подали иски в суд 25 несовершеннолетних лиц, которые обвиняют его в сексуальном насилии. В их заявлениях указано, что P. Diddy совершал насилие над ними различными способами. Среди жертв как женщины, так и мужчины.

Видео дня

В дополнение, Базби отметил, большинство случаев насилия, как указывают жертвы, произошли после 2015 года. В то же время есть и преступления, которые были совершены с 1991 года в Майами, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Что известно о скандале с P. Diddy

В сентябре этого года вокруг рэпера разгорелся скандал. Артиста обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, перевозке для проституции и рэкете.

Оказалось, что на его вечеринках, где и были совершены преступления, присутствовало немало мировых знаменитостей. Они были свидетелями насилия и молчали об этом много лет. Речь идет о Наоми Кэмпбелл, Опре Уинфри, Уилле Смите, Малуме, Снуп Догге, Каре Делевинь, Бейонсе, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес. А также жертвой звезды мог стать известный певец Джастин Бибер.

Прокуроры заявляют, что рэпер организовывал сексуальные перформансы, во время которых накачивал жертв наркотиками и принуждал их к половым актам. Во время обыска ФБР обнаружило в его имении наркотики, оружие и более тысячи бутылок детского масла, сообщает CNN.

Сейчас P. Diddy находится под арестом. В комментарии для Variety, адвокат Комбса отметила, что сам исполнитель и его юристы отрицают причастность к вышеупомянутым преступлениям.

"Комбс решительно и категорически отрицает ложные утверждения о том, что он сексуально издевался над кем-либо, включая несовершеннолетних. Он с нетерпением ждет доказать свою невиновность и оправдать себя в суде, где правда будет установлена на основе доказательств, а не спекуляций", - заявила адвокат.

Вас также могут заинтересовать новости: