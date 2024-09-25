Певица рассказала, из-за чего пришлось обратиться к врачам.

Известная украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Она призналась, что сейчас приходится тщательно готовиться к своим выступлениям из-за проблем с коленями. Более того, артистка начала ходить к реабилитологу, чтобы ее ноги смогли выдержать больше физической нагрузки во время концертов.

"Физически готовлюсь к турам, и такой серьезный подход у меня впервые. Я начала за полтора месяца до тура ходить на реабилитацию - специальные тренировки для колен, с которыми у меня проблемы. Поскольку в этом туре я впервые за три года на каблуках, сейчас стараюсь сделать все возможное, чтобы мои ноги были более выносливыми. Как говорит мой реабилитолог, теперь мне надо быть больше спортсменкой", - рассказала певица в интервью ELLE.

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Она также добавила, что в концертном туре для нее важен комфорт, поэтому Дорофеева постоянно берет с собой теплые носки и много удобных спортивных вещей.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о болезни, с которой борется 6 лет. Оказалось, что у нее повышенный уровень ТТГ, из-за чего певица часто чувствует себя уставшей.

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