Поклонники ведущей позавидовали ей.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новым снимком, на это раз из Львова.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

«Львов люблю. Красиво, вкусно, весело. ну и знаменитые плантации кофе», – подписала она снимок.

Поклонники по-разному отреагировали на фото: «Лариса, вы просто космос», «Львов – самый лучший, и ты Леся», «Львов любит только сильных», «Самый красивый город. Очень и очень хочу приехать во Львов», «Что это, реклама рваных штанов?».

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Автор: Катерина Шварц