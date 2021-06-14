Леся Никитюк / фото instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новым снимком, на это раз из Львова.
Фото она опубликовала в своем Instagram.
«Львов люблю. Красиво, вкусно, весело. ну и знаменитые плантации кофе», – подписала она снимок.
Поклонники по-разному отреагировали на фото: «Лариса, вы просто космос», «Львов – самый лучший, и ты Леся», «Львов любит только сильных», «Самый красивый город. Очень и очень хочу приехать во Львов», «Что это, реклама рваных штанов?».
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