Блогерша призналась, что познакомилась с любимым-иностранцем в ночном клубе.

Украинская блогерша София Стужук откровенно рассказала о знакомстве с новым бойфрендом. Пара вместе уже более трех месяцев.

Откровенностями Стужук поделилась в интервью Рамине Эсхакзай.

София встретила иностранца в одном из ночных клубов Киева. После шумной вечеринки они вместе поехали в гостиницу, а утром проснулись в одной постели. Тогда Стужук была удивлена, что это случилось с ней, ведь утром она и имени его не знала.

"Это было очень странно. Когда я утром проснулась и поняла, что произошло, подумала: "Боже, какой ужас, как такое могло быть со мной". После этого я хотела исчезнуть. Я была напугана от себя", – призналась Стужук.

Блогер не надеялась, что это знакомство перерастет в серьезные отношения. Однако мужчина решил продолжили общение, София не сопротивлялась. Потом бойфренд знаменитости улетел из Украины домой, но вскоре прилетел к Стужук.

"Я все равно была осторожна, потому что непонятно, что от меня хотят. Но когда я присмотрелась и поняла, насколько стало кайфово и близко", – поделилась она.

Блогер призналась, что чувствует покой и комфорт рядом с новым возлюбленным.

"Я вижу, как он на меня смотрит, как относится. Эта телесность, контакт, забота, диалог – то, что не нравится, спокойно обсуждается и принимается. Нет никаких обид, манипуляций... все настолько по-другому, что я иногда думаю, как такое может быть, что такое знакомство и вывод", – добавила София.

Читайте также"Уже хватит": София Стужук ответила, почему скрывает нового возлюбленногоКак сообщал УНИАН, ранее София Стужук показала подписчикам своего нового парня. Его лицо блогер пока скрывает, но четко дает понять, что больше не одинока.

Муж Софии Стужук, тоже блогер, умер в 2020 году от осложнений коронавируса. У самой Софии – трое детей.

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