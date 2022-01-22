Блогерша до сих пор скрывает таинственного избранника.

Украинская блогерша-миллионщица София Стужук все еще скрывает своего избранника, но демонстрирует, что абсолютно счастлива в этих отношениях. В этот раз пара отдыхает в Риге (Латвия).

Об этом Стужук рассказала в Instagram-сторіз.

София и ее возлюбленный устроили романтический уикенд. Они гуляли по заснеженным улицам Риги, ездили на авто и проводили время наедине.

Пока что Стужук не показывает фолловерам лицо своего избранника, но уверяет, что он делает ее счастливой.

Как сообщал УНИАН, ранее София Стужук показала подписчикам своего нового парня. Его лицо блогер пока скрывает, но четко дает понять, что больше не одинока.

Читайте также"Уже хватит": София Стужук ответила, почему скрывает нового возлюбленногоМуж Софии Стужук, тоже блогер, умер в 2020 году от осложнений коронавируса. У самой Софии – трое детей.

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