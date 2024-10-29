Певица также рассказала, планирует ли совместных детей с любимым.

Украинская певица Наталья Дзенькив, она же Lama, известная песнями "Знаєш як болить", "Мені так треба", рассказала, почему пока не планирует свадьбу со своим 30-летним возлюбленным Романом. Артистка также объяснила, почему не хочет иметь детей.

48-летняя исполнительница призналась, что она не готова к замужеству. По ее словам, бойфренд уже делал ей предложение, но свадьбу пара не планирует. Звезда говорит, что ей не нравятся шумные вечеринки с большим количеством гостей. Даже если когда-то она решится на этот праздник, то он будет тихим и состоится в лесу, где пара часто проводит время.

"Это возможно (свадьба - УНИАН). Если будет такая потребность, чтобы это произошло. Предложение было. И это самое интересное, потому что дальше все не интересно. Вот твой муж делает предложение, все красиво и романтично, это уже означает, что он хочет на тебе жениться. А дальше лучше этого не надо. Я масштабности не люблю. Поэтому свадьбу, если бы мы ее делали, провела бы в нашем лесу. Не представляете, какая там красота!" - рассказала знаменитость.

Наталья добавила, что часто еще в молодости ей советовали как можно скорее родить ребенка и выйти замуж. Сейчас артистка счастлива, что не сделала этого. Она хочет посвятить себя творчеству и пока не готова выделить ресурс на рождение ребенка.

"Мне когда-то говорили такое, когда мне было 20 лет. И это были подруги. Мол, надо замуж выходить, детей родить. И я с этим долго жила. А я не хочу, меня не тянет к этому. Я понимаю, что у меня гораздо больший потенциал в плане творчества и назначения другое. Я до сих пор понимаю, что хорошо, что я этого не сделала. Для этого надо должен быть большой талант. Я так живу, как мне нравится. У меня больше времени на песни и музыку", - подчеркнула Lama.

К слову, Наталья и Роман находятся в отношениях уже более 7 лет. Мужчина работает в финансовой сфере. Lama отмечала, что большая разница никогда не смущала их и они не обращали на нее внимания.

Напомним, ранее Lama ответила, почему хотела завершить музыкальную карьеру. Артистка рассказала, почему решила не уходить со сцены.

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