Скандальная певица шокировала своим неуважением к фанатам.

Опальная предательница Лолита Милявская рассказала, как она опозорилась прямо на сцене. Певица не скрывает, что она давала концерты, будучи пьяной.

По словам Лолиты, в молодости она любила "выпить и погулять". В то время случалось даже такое, что она выходила на сцену в нетрезвом виде. Это было ужасно и страшно.

"Я выходила пару раз на сцену под градусом. Это случалось, когда я была помоложе. Это было ужасно и просто страшно. Мне, когда видео показали, я сказала: "Боже, неужели я так плохо пою?", - цитирует певицу российское издание "PROзвезд".

Видео дня

Лолита признается, что не помнит все моменты из своей жизни в молодости. Однако она пыталась себя оправдать. Певица считает, что все люди "экспериментируют" и "играют со спичками".

"Это как дети со спичками. Им взрослые говорят: "Не лезь, не бери", а они все равно тянутся", - утверждает опальная звезда.

Ранее Лолита попала в санкционный список, куда внесли российских артистов. Взбешенная певица заговорила на украинском и "наехала" на нашу страну.

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