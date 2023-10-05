Девушка покорила стильным образом.

Сейчас украинская певица Lida Lee находится во Львове. Во время прогулки по городу ее "поймал" блогер Николас Карма и узнал, сколько стоит ее образ.

Так, девушка прогуливалась в кожаных штанах и курточке, под которую надела желтую рубашку из натуральных тканей и топ. По словам Лиды, вся эта одежда обошлась ей почти в 13 500 тысяч гривень.

А вот обувь она приобрела у бренда Kachorovska по акции. Поэтому за нее Лида заплатила 2500-3000 гривень.

Таким образом в целом ее "лук" стоит около 16 500 тысяч гривень.

Чем известна Лида Ли

Лида Ли - украинская певица, бэк -вокалистка MONATIK . Лауреат музыкальной премии "YUNA -2021" в номинации "Открытие года".

В январе 2020 года Лида выступила на шоу "Голос країни" с песней "Bang Bang". Для дальнейших выступлений она выбрала команду Монатика. Выбыла на первом этапе суперфинала.

Клип с выступлением Лиды Ли набрал более трех миллионов просмотров на YouTube по состоянию на 16 августа 2020 года. Сейчас она занимается сольной карьерой.

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