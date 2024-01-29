Лида Ли выпивала на баре.

Украинская певица Lida Lee после своего концерта попала в объектив камеры зрительницы, которая осталась после выступления в заведении, где проходило мероприятие.

На ролике видно, что артистка сидит за барной стойкой и употребляет алкогольные напитки. Кроме того, судя по поведению певицы, можно предположить, что она находилась под воздействием не только алкоголя, но и более тяжелых веществ.

"Каково было удивление увидеть Лиду Ли в нетрезвом состоянии, пила из бутылки, прямо из горла, вела себя немного агрессивно", - сообщил инсайдер УНИАН.

Также собеседник издания рассказал, что у артистки сейчас серьезные проблемы на личном фронте, поэтому она снимает стресс с помощью алкоголя.

"Она сорвалась, жестко сидит на алкоголе, напиваясь после выступления", - добавил инсайдер.

Чем известна Лида Ли

В прошлом Лида Ли была бэк-вокалисткой Монатика. Однако девушке хотелось построить сольную карьеру. Поэтому она пришла на проект "Голос країни". Победить ей не удалось, зато о ней заговорили в Украине. Более того, она стала лауреатом музыкальной премии "YUNA -2021" в номинации "Открытие года".

Напомним, ранее пьяная Лолита опозорилась прямо на сцене.

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