Осадчая назвала звезду, с которой у нее было самое неудачное интервью в 'Светской жизни'

Несмотря на то, что интервью было неудачным, оно все же вышло в эфир.

Ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая в рамках своей программы взяла сотни интервью у знаменитостей, однако одно из них она считает самым неудачным.

Как рассказала Осадчая на своей странице в Инстаграмм, это было интервью с актрисой Пенелопой Крус. Несмотря на то, что оно все же вышло в эфир, Катя не довольна им.

"Она не хотела отвечать ни на один вопрос. Все время отворачивалась, делала вид, что ей очень не хочется отвечать. В конце концов я закончила интервью раньше, чем оно должно было закончится. Оно вышло в эфир, но я считаю его неудачным", - призналась телеведущая.

Видео дня

Чем известна Пенелопа Крус

Пенелопа Крус - испанская актриса и модель. Одна из самых известных актрис Испании и первая среди них, добившаяся широкого успеха у себя на родине и в Голливуде.

Она снялась в более чем пятидесяти фильмах, среди которых были "Открой глаза", "Страна холмов и долин", "Девушка твоей мечты", "Женщина сверху", "Кокаин" и "Ванильное небо".

Крус - владелица именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Вас также могут заинтересовать новости: