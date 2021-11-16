Украинская певица тина Кароль недавно посетила Грузию, где выступила на шоу "Танцы со звездами" со своей песней "Намалюю тобі зорі". После эфира звезда дала интервью на местном телеканале.
Ведущая спросила у Тины, почему та не гастролирует по РФ. Ведь многие украинские звезды сейчас активно там выступают, а некоторые даже переехали на постоянное место жительство. Ответ Тины был достаточно лаконичным. Звезда заявила, что может продавать свою музыку, но не душу.
"В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине. Несмотря на то, что предложений было много. Это был мой выбор. Я могу продавать свою музыку, но не продаю душу", - заявила Кароль.
Читайте такжеФанат Адель на ее концерте вывел возлюбленную на сцену и сделал предложениеТакже певица призналась, кто является ее любимой грузинской артисткой: "Я очень любою грузинских певцов, у них особенные голоса и чувство музыки. Моя любимая певица Нино Катамадзе".
Напомним, ранее Тина Кароль показалась в соблазнительном образе.
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