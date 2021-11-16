Певица не ездит в Россию и не дает там концерты.

Украинская певица тина Кароль недавно посетила Грузию, где выступила на шоу "Танцы со звездами" со своей песней "Намалюю тобі зорі". После эфира звезда дала интервью на местном телеканале.

Ведущая спросила у Тины, почему та не гастролирует по РФ. Ведь многие украинские звезды сейчас активно там выступают, а некоторые даже переехали на постоянное место жительство. Ответ Тины был достаточно лаконичным. Звезда заявила, что может продавать свою музыку, но не душу.

"В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине. Несмотря на то, что предложений было много. Это был мой выбор. Я могу продавать свою музыку, но не продаю душу", - заявила Кароль.

Читайте такжеФанат Адель на ее концерте вывел возлюбленную на сцену и сделал предложениеТакже певица призналась, кто является ее любимой грузинской артисткой: "Я очень любою грузинских певцов, у них особенные голоса и чувство музыки. Моя любимая певица Нино Катамадзе".

Напомним, ранее Тина Кароль показалась в соблазнительном образе.

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Автор: Диана Могилевич