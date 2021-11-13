Пикантности образу придает "экстремальный" разрез на юбке.

Известная украинская певица Тина Кароль после выхода альбома "Двойной рай" сменила имидж, она сделала челку и заметно преобразилась.

Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также"Я жива": Ани Лорак презентовала новый альбом (фото, видео)В кадре соблазнительница Тина предстала в рыжем костюме, состоящем из кофты и длинной юбки. Завершила такой строгий образ Кароль лаконичными черными босоножками. Такой наряд очень идет звезде.

"Спасибо за то, что полюбили альбом "Двойной рай". Еще хотите видео - муды на песни из альбома!? На какой трек?" - спросила певица своих подписчиков.

Напомним, в октябре Тина Кароль выпустила новый мини-альбом, который получил название "Двойной рай". Накануне звезда презентовала клип на заглавную песню из альбома.

Певица призналась, что ее вдохновение - это порыв. Она вновь много пишет и дарит слушателям свое понимание мироздания. В альбом "Двойной рай" вошли четыре песни - "Холод", "Двойной рай", "Город", "Поцелуй на фарт".

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Автор: Ольга Робейко