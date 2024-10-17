'Продал дом, работал в такси': известный украинский актер рассказал, как остался без денег

"Где-то полтора года у меня ничего не было", - говорит Томусяк.

Украинский актер, сыгравший в сериале "Мистер и миссис Малышки", а также в ряде других, рассказал, что в начале войны остался без денег. В связи с этим он был вынужден искать другую работу, так как кинематограф был на паузе.

"Где-то полтора года у меня ничего не было. Пробовал себя в IT, в такси, в продажах в интернете. Но ни в чем не преуспел. Некоторое время работал преподавателем в институте. В то время мы с женой приняли решение продать наш дом, потому что нужны были деньги. Очень рад, что сейчас, моя основная профессия снова пользуется спросом, есть новые роли в кино, в театре", - сказал Томусяк в интервью УНИАН.

Он добавил, что война, так или иначе, повлияла на всех нас. По его словам, у миллионов людей в один момент изменилось их сквозное действие, мотивы и ценности, их привычки, планы, мечты, жизнь и вообще судьбы.

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"Это то, что в хорошей драматургии называется сверхсобытие! Мы все учимся жить по новому, ищем внутренние и внешние опоры. Кто-то быстрее адаптируется, кто-то очень болезненно перестраивается, но всех нас ждет реабилитация от этой травмы. Мы не исключение, нас тоже шваркнуло сильно о стену. Если говорить о существенных изменениях, у меня уменьшилась ценность к материальному, потому что когда все началось, из необходимого, все почти поместилось в один чемодан", - добавил актер.

Напомним, звезда сериала "Мистер и миссис Малышки" Валентин Томусяк в интервью УНИАН рассказал об экстриме во время съемок, отношениях с женой и вызовах войны.

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