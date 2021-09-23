Артист не стал скрывать свою машину и гордо позировал возле нее.

Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула, недавно вышедший из политической партии "Голос", похвастался роскошным авто. Стоимость машины артиста составляет более полутора миллиона гривень.

Притула показал фото авто Mercedes-Benz GL 400 на своей странице в Instagram.

Шоумен рассказал, что за последние трое суток он проехал на своей машине почти через всю Украину. Притула побывал в девяти городах, однако на этом его путешествие еще не закончилось - теперь он едет домой.

"За последних 3 дня мы с моим "меркуциком" катнули по маршруту Львов - Ивано-Франковск - Коломыя - Черновцы - Каменец-Подольский - Хмельницкий - Тернополь - Ровно - Луцк. Спасибо всем, с кем встречался, за ваше время и внимание! Рад, что находим общие знаменатели и двигаемся в одном направлении на выезде из Ровно, еще 320км и буду дома!",- написал Притула.

Фанатов по-доброму насмешило то, как Притула называет свое авто. Поклонники пожелали шоумену хорошей дороги и удачного путешествия без дорожных происшествий.

"Меркуциком" артист называет свою машину Mercedes-Benz GL 400. В зависимости от модели и комплектации такое авто может стоить более полутора миллионов гривень. Даже не новые машины такой марки стоят на вторичном рынке от 500 тысяч гривень, однако такая цена - редкость. Обычно "меркуцики" как у Притулы оценивают минимум в один миллион гривень.

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Автор: Полина Кузенко