Сергей Притула поздравил всех с Днем Государственного Флага Украины.

Известный украинский шоумен Сергей Притула поздравил всех с Днем Государственного Флага милым семейным и патриотическим фото.

Снимок он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

"С Днем Государственного Флага, друзья! Он обязательно будет развеваться над Крымом, Донецком и Луганском! Давайте уважать родные цвета!" – подписал Притула фото.

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Автор: Катерина Шварц