Принц Гарри и Меган Маркл празднуют вторую годовщину свадьбы (фото)

19 мая 2018 года состоялась церемония венчания британского принца Гарри и голливудской актрисы Меган Маркл.

Сегодня супруги принц Гарри и Меган Маркл празднует вторую годовщину со дня своей свадьбы. За эти два года много чего изменилось в их жизни. Предлагаем вспомнить, как проходила их красивая свадьба в Виндзорском замке.

Далеко не все верили в этот союз, но он состоялся, пишет ТСН.

19 мая 2018 года в 12 часов по лондонскому времени мисс Маркл стала законной женой младшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы – принца Гарри. К алтарю Меган вел принц Чарльз, поскольку отец невесты не смог приехать в Лондон на свадьбу дочери из-за проблем со здоровьем. Кстати, с тех пор Меган не общается с отцом, все попытки наладить общение ни к чему не привели. Со стороны Меган на свадьбе была только его мама Дориа Редлан. Женщина в незнакомой для себя ситуации среди членов королевской семьи вела себя очень достойно и даже плакала.

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Церемония венчания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церковную службу провел настоятель Виндзора, преподобный Дэвид Коннер. А свои супружеские обеты пара произнесла перед архиепископом Кентерберийским Джастином Велби (именно он совершал обряд крещения жены принца накануне свадьбы, он же крестил и первенца Гарри и Меган – Арчи).

Принц Гарри надел на палец Меган кольцо из валлийского золота, самого редкого в мире.

После того, как молодожены произнесли клятву любви в стенах виндзорской часовни зазвучал традиционный свадебный гимн - Love Divine, All Loves Excelling, написанный Чарльзом Уэсли еще в 18-м веке. Его много кто слышал на свадьбе герцогини Кембриджской и принца Уильяма. Кембриджи, напомним, в апреле 2020 года отпраздновали девятую годовщину со дня своей свадьбы.

К алтарю невеста шла в скромном, но красивом платье от французского Дома моды Givenchy, автором которой стала британская дизайнер Клэр Уэйт Келлер.

После окончания церемонии супруги Гарри и Меган вышли к публике, которая ждала на них на территории Виндзорского замка, поцеловались и отправились в карете по улицам Виндзора приветствовать поклонников. Это было волшебно. Счастливая герцогиня Сассекская много улыбалась.

Дальше был свадебный банкет в Фрогмор Хаус, организованный принцем Чарльзом. На вечерний банкет герцогиня Сассекская отправилась в платье от британского бренда Stella McCartney и светлых туфлях-лодочках на каблуке от Aquazurra. А ее образ сравнили с одним из образов принцессы Дианы.

"Я так горжусь тем, что была выбрана герцогиней Сассекской для создания этого платья. Это был один из волнующих моментов в моей карьере", - говорила дизайнер Стелла Маккартни.

На банкет супруги прибыли в кабриолете Jaguar E-Type Concept Zero, он считается одним из самых красивых кабриолетов в мире.

Через год – 6 мая 2019 года герцогиня Сассекская Меган родила принцу Гарри сына – Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора.

В начале 2020 года Меган и Гарри заявили, что хотят сложить с себя полномочия членов королевской семьи. И сделали это официально с разрешения королевы Елизаветы II с 1 апреля 2020 года. Сейчас супруги вместе с сыном живут в Лос-Анджелесе.