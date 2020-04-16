Принц Гарри рассказал о буднях на карантине с супругой и сыном

Герцог Сассекський принял участие в видеочате с фондом WellChild.

Младший внук королевы Елизаветы II принц Гарри рассказал, как проводит время в изоляции с Меган Маркл и их сыном Арчи в Калифорнии.

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Как сообщает издание People, на Днях герцог Сассекский пообщался с некоммерческим фондом WellChild, патроном которого является более десяти лет. В видеоразговоре он поддержал подопечных и сотрудников организации, которая помогает тяжелобольным детям, а также выразил восхищение многодетным семьям, передает ТСН.

"Стойкость и сила духа, которые вы, друзья, демонстрируете, - это что-то потрясающее, и вы никогда, никогда не должны забывать об этом. Конечно же, будут непростые дни. Я даже не могу представить, как тяжело вам со всем справляться, ведь у меня только один ребенок, которому 11 месяцев и мне этого вполне достаточно! То, что вы делаете на ежедневной основе, вызывает у меня огромное уважение", - заявил Гарри.

Также принц рассказал, как проходит его изоляция с женой и Арчи. "В этом есть много положительных моментов, например, возможность проводить время с семьей, так много времени, что вы даже начинаете чувствовать себя за это виноватым. Ты просто радуешься тому, что можешь кататься по полу от смеха", - заметил он.