Меган Маркл подготовила принцу Гарри handmade сюрприз - СМИ

Маркл любит удивлять своего супруга необычными подарками

Меган Маркл и принц Гарри отмечали 19 мая двухлетнюю годовщину брака. Инсайдеры сообщили, как Меган обычно удивляет своего супруга.

Как они отметили день рождения Гарри в прошлом году, рассказал инсайдер журнала People, пишет РБК-Украина.

Они всегда дарят друг другу романтичные подарки и прошлый год не был исключением. Тогда Меган воссоздала на заднем дворе их с Гарри африканские приключения. Меган захотела "перенести" его туда в день рождения, поэтому она купила палатку, спальные мешки, приготовила ужин и тем самым воссоздала Ботсвану, где они влюбились друг в друга.

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"Мы разбили лагерь под звездным небом. Она присоединилась ко мне на пять дней в этой поездке, что было совершенно фантастично",- поделился Гарри в одном из интервью своими воспоминаниями.

На вторую годовщину брака герцогиня Сассекская сделала мужу открытку ручной работы, написав в ней о своей любви.

"Они любят сами делать традиционные свадебные подарки. Первая годовщина свадьбы была бумажной, и Меган написала свадебную речь, вставив ее в рамку. А в этом году они оба подарили друг другу подарки из хлопка", - рассказал инсайдер.

Напомним, что дворецкий принцессы Дианы раскрыл правду касательно личной жизни Меган Маркл и принца Гарри. Поступки и поведение Дианы и Маркл часто не вписывались в общую канву и вызывали критику окружающих, но их нельзя назвать слабовольными.

Ранее УНИАН писал, что Елизавета II разозлилась на Меган Маркл из-за книги "В поиске свободы". Она была отклонена Букингемским дворцом как "мыльная опера".

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