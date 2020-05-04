Обложка книги о жизни принца Гарри и Меган Маркл появилась в сети в день рождения принцессы Шарлотты

В Сети появилась обложка книги об отношениях и жизни Меган и Гарри Сассекских.

Книга под названием "В поиске свободы" о жизни Сассексов была написана Омидом Скоби и Кэролайн Дюранд. В продажу она поступит 11 августа, уже сейчас доступен предзаказ экземпляра на Amazon.

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В книге рассказывается о неизвестных ранее подробностях личной жизни герцогини Меган и принца Гарри. В описании говорится, что в создании книги принимали участие близкие друзья пары, но их имена держатся в тайне, сообщает ТСН. Книга называется "В поиске свободы" и расскажет о том, как зарождался роман между актрисой Меган Маркл и британским принцем Гарри. Из книги можно узнать больше начиная от королевской помолвки и свадьбы, до рождения первенца – сына Арчи.

Также там затрагивается тема их беспрецедентного решения отступить от королевских дел, а значит, думали об этом Гарри и Меган уже давно и решение, озвученное в январе 2020 года, было хорошо взвешенным.

Анонс книги вышел в день рождения принцессы Шарлотты – дочери герцога и герцогини Кембриджских. Что повлекло за собой волну очередных обвинений в адрес пары о том, что они специально делают какие-то важные для себя заявления в знаковые даты для членов королевской семьи.

Как сообщал УНИАН, о своем решении сложить с себя королевские полномочия Меган и Гарри объявили накануне дня рождения герцогини Кембриджской.