Знаменитости показали фотографии со своими детьми и родителями.

Сегодня, 16 июня, украинцы отмечают особый праздник - День отца. Украинские звезды присоединились к важному событию и поздравили самых родных. Они поделились трогательными моментами в общении с папами или теми, для кого они ими стали.

Светский бомонд в очередной раз напомнил об особой важности этого праздника в условиях войны, ведь многие мужчины, братья и отцы находятся на фронте. При этом они еще и остаются опорой и поддержкой для своих семей. Актеры, певцы и ведущие оставили теплые слова для родных в своих Instagram.

Джамала

"Baba - отец на крымскотатарском. Всегда пример неистовой силы и труда, веры в свою мечту. Sevem (люблю - УНИАН)", - поздравила певица папу и опубликовала подборку фото с ним.

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Маричка Падалко

"Быть отцом - это встретить ребенка в этом мире, увидеть его первые шаги, повести в первое путешествие, задуть первую свечу, отвести в первый класс, взять на первый митинг, болеть на каждом матче и восхищаться на каждом концерте. Быть отцом в Украине - это быть готовым надеть военную форму, пропустить все то, что раньше было важным, зато уметь удивить один раз, второй раз, третий раз. Этого никогда не будет достаточно. Быть отцом в Украине - это точно знать, ради чего ты уже два года не дома, пока твои дети заканчивают школу и становятся взрослыми. Быть родителями в Украине - это держать на плечах детей, а потом держать оружие. Это большая честь и наша большая благодарность", - рассказала ведущая о своем муже Егоре Соболеве, который сейчас служит в ВСУ.

Тимур и Инна Мирошниченко

Сыночек звездных супругов подготовил особый подарок для отца на праздник. Он впервые произнес слово "папа". Телеведущий также поздравил всех украинских отцов и написал: "С Днем отца, папы! Всегда будьте лучшим примером своим детям".

Юлия Бакуменко

"Я так рада, что нашему котику так повезло с папой! Наш самый дорогой! С Днем отца тебя!" - написала жена Виталия Козловского и назвала его лучшим отцом в мире.

Дмитрий Монатик

"Поздравляю всех с Днем отца", - лаконично поздравил с праздником артист и поделился кадром своих сыновей - Даниила и Платона.

Анастасия Приходько

"Мой любимый муж, отец моих детей, мой Саша! Поздравляю тебя с Днем отца! Я хочу тебе сказать "Спасибо" за наших детей, мы очень любим тебя. Я хочу пожелать тебе всегда оставаться героем и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести для своих детей. Мы ценим тебя и мы всегда рядом!" - указала исполнительница.

Наталья Денисенко

Актриса опубликовала несколько кадров со своим папой и в очередной раз подчеркнула, как сильно она его любит.

"Это мой любимый папочка. Спасибо, что ты у меня есть. Такой сильный, спокойный и веселый. Лучший для меня! Спасибо за жизнь!" - написала Денисенко.

Виктор Бронюк

"Для отца главное знать, что у детей все хорошо. Горжусь своими детьми и рад, что не разочаровал собственного отца!" - отметил лидер группы "ТИК" и показал фото с семьей.

Напомним, ранее Владимир Остапчук показал щемящее поздравление с Днем отца от сына, который живет в Канаде.

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