Певица Анастасия Приходько уверена, что заявление о домогательствах со стороны Меладзе было сделано "ради хайпа".

Бывшая подопечная Константина Меладзе Анастасия Приходько резко высказалась в адрес Ани Лорак, которая ранее обвинила продюсера в домогательствах.

"Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру, состоялась как артист, а потом все это вываливаешь. Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности. Ну что ж, как говорят — "в шоу-бизнесе, как и на войне, все средства хороши", – заявила певица в интервью Vesti.ua.

Она также рассказала о своих отношениях с Меладзе.

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"От Константина мне не поступали предложения "на экран — через диван", поэтому меня и возмутило заявление одной из певиц, что якобы Костя предлагал это всем без исключения и "все были согласны"! Это зацепило в первую очередь мою честь. Я не знаю, какие отношения были у нее с ним. Но у меня с ним отношения были совсем другими", – рассказала Приходько.

Скандал с Ани Лорак и Константином Меладзе: что известно

В конце апреля в сети разгорелся скандал вокруг Константина Меладзе. Ани Лорак рассказала, что композитор предлагал ей "нерабочие" отношения, взамен на продвижение в карьере.

Свою поддержку Ани Лорак высказала другая певица - Оля Полякова. Артистка публично заявила, что Меладзе также делал ей подобные предложения.

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Автор: Екатерина Лиманская