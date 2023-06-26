Исполнительница пожаловалась на назойливого поклонника.

Украинская певица Злата Огневич пожаловалась на назойливого поклонника. Хоть артистка сейчас и не в Украине, но консьержка из дома Златы сообщила ей, что к ней регулярно наведывается мужчина, который может долгое время стоять у подъезда. Он также приносит цветы.

Огневич отметила, что надеется на его благоразумие, и на то, что с ним удастся спокойно поговорить, чтобы это прекратилось. Кто этот мужчина и чего он хочет - Огневич неизвестно.

"Появился новый преследователь. Он навязчиво приходит в мой дом, просит о встрече, приносит цветы. Об этом мне сообщила консьержка из моего дома", - сообщила певица в блоге.

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Кто преследовал Злату Огневич ранее

Ранее у певицы уже была похожая проблема, но ситуация была более сложная: на нее напали в 2019 году, когда артистка возвращалась домой с концерта. Позднее уже другой мужчина приходил в ее жилой комплекс и поджидал знаменитость там.

После этого певица обратилась в правоохранительные органы и установила, что зовут преследователя Вадим Лебедь. Он угрожал Злате "завалить" ее или ее отца. Расследование затянулось из-за начала полномасштабной войны.

Напомним, Злата Огневич поскандалила с россиянкой в Хорватии.

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