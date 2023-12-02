Подписчики продюсера не оценили действия звезды.

Украинский продюсер Потап сообщил, что снова оказался в Дубае. Он рассказал, что "случайно произошло", что он попал в ОАЭ по рабочим вопросам.

На своей странице в Instagram он запостил несколько снимков на фоне аэропорта, а также показал билет на самолет.

"Вы все хорошо знаете, что наша семья и наши бизнесы помогают украинцам, всеми нами доступными мероприятиями. Это и автоматизированная цифровая платформа helpua.io, концерты и аукционы по всему миру, цифровые продажи наших песен и видео – это все подчинено помощи ВСУ и гуманитарным миссиям в Украине. Не менее важна и информационная поддержка, и распространение актуальной информации об Украине в мире. Дубай – сердце Мидлиста и многие украинские компании шоу-индустрии, находят именно здесь пути для дальнейшего развития, открывают новые рынки. Много украинцев работают в Жемчужине Востока. Мы одни из них. Мы работаем как на шоу-бизнес/рекламной территории, так и на технологическом участке рынка", – рассказал Потап в комментарии к фото.

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Подписчики обрушили на продюсера волну хейта. Украинцы возмущены тем, что во время войны он может выехать из страны, в то время как другие мужчины сидят в окопах на передовой.

Хоть бы постеснялся. Хотя как, совесть и мораль отсутствует

Черт, а ты где гуляешь, айда приезжай окопы рыть

Не понимаю для чего постится такое - или ума не хватает, или специально - потролить земляков, прекрасно понимая внутреннее состояние украинцев, может ли в посту есть скрытый смысл, известный только вам, Алексей?))) В любом случае это приближает вас ни к Ани Лорак и ей подобных.

Ну это п*здец, здесь бл*ть никого не выпускают семью увидеть, а это цепляет серьги и летит в Дубай.

Не стыдно? Что это у вас за привилегии, которые выпустили за границу? Фу, даже противно смотреть!!!

Ранее УНИАН писал, что украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко, более известный как Потап, нарвался на резкую критику в сети после выхода своей новой песни, исполненной в дуэте с молодой исполнительницей Katarina.

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