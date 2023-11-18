Подписчики раскритиковали рэпера за то, что тот выехал из Украины.

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко, более известный как Потап, нарвался на резкую критику в сети после выхода своей новой песни, исполненной в дуэте с молодой исполнительницей Katarina.

"Рай где?" - подписал Потап свое новое фото в Instagram с отсылкой на название песни.

И под этим фото посыпались гневные комментарии, большинство из них были с намеком на то, что Потап сбежал из Украины в Дубай во время войны:

"В Дубае, в Испании тоже неплохо", "Да, в Дубае, пожалуй", "Хорошо вот так взять и очутиться в Дубае, и петь про патриотизм, невероятно", "Одним глупым поступком можно перечеркнуть всю карьеру. Хотя это уже второй поступок. Жену и сына предал, потом страну свою предал. А теперь пытается вынырнуть с дешевыми песенками. Поезд ушел уже".

Кое-кто пошел "дальше" и припомнил Потапу прошлое: "Не забудь штаны снять в Дубае, как в раше снимал".

А кто-то ответил на его вопрос, где рай, фразой - "где нет лицемерных потапов".

Еще одна часть комментаторов обсуждают, развелся ли Потап с Настей Каменских: "У меня ощущение, что вы уходите от Насти, так жаль ее, надеюсь мое предчувствие не сбудется".

Были и те, кому трек с клипом понравились.

"Рай где?" - новая песня Потапа и Katarina

Как писал УНИАН, Потап выпустил новую песню "Рай де?" и клип к ней в дуэте с молодой исполнительницей Katarina. Эта песня о любви и о том, как женщине тяжело жить без любимого мужчины.

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