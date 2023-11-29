По его словам, певица обыграла мужа.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов расставил все точки над "і" в истории с разводом Потапа и Насти Каменских. Он говорит, что Потап регулярно изменял Каменских и она об этом знала.

Как рассказал Беспалов на своем YouTube-канале, Каменских долгое время играла по правилам Потапа, поэтому в некоторых моментах даже не пыталась его остановить. Она, продолжил блогер, знала всех девушек, с которыми ей изменял муж. Однако вместо того, чтобы подойти к ним и поговорить, она пыталась манипулировать и давить.

После начала полномасштабного вторжения, когда Каменских вернулась в Украину, говорит Беспалов, она поняла, что ситуация немного изменилась и что ей нужно отходить от Потапа. Именно поэтому она сейчас ведет переговоры с крупным лейблом, который будет заниматься ее продюсированием после объявления о разводе.

А вот Потап, уверен блогер, сделает все возможное, чтобы удержать рядом с собой Каменских, потому что без нее он не выплывет.

Кроме того, Беспалов, ссылаясь на своих "котят", сообщил, что у Каменских уже есть новый избранник.

"У Насти есть симпатия к одному мужчине, но Алексей об этом не знает. Он слепо верит в то, что она говорит, потому что сейчас она в доминирующей позиции, а он - сломанная лапка, ожерелье, диадема..." - отметил Беспалов.

Он добавил, что пока Каменских и Потап официально не разводятся, потому что есть вопросы относительно имущества.

"Настя не нашла специалиста, который поможет ей оттяпать как можно больше. Потапа ждет плачевное будущее", - подытожил Беспалов.

Напомним, ранее блогер Артур Адамов объяснил, почему Потап и Настя Каменских молчат о разводе.

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