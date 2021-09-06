По мнению некоторых поклонников, певица "совсем перестала быть особенной".

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, расстроила фанатов новой подборкой фото.

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

"В хорошем настроении начинаем насыщенную неделю", – подписала она подборку.

Некоторые поклонники в комментариях выразили возмущение тем, что она делает со своей внешностью:

Читайте такжеАни Лорак в России спела дуэтом с Лазаревым: как отреагировали фаны (фото, видео)"Совсем перестала быть особенной, похожей только на себя… зачем?", "Зачем, зачем так себя переделывать? Превратилась в шаблон, вся индивидуальность исчезла".

Другие пользователи наоборот похвалили певицу за красоту: "Каролина, какой роскошный цвет волос", "Шикарная дива", "Ани Лорак, ты настоящая богиня", "Шедевр, картина Пикассо", "Ваша улыбка согревает наши сердца".

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Автор: Катерина Шварц