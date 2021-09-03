Ани Лорак с дочкой / фото instagram.com/polyakovamusic
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, опубликовала снимок с дочкой Соней в школе.
Фото она поделилась в своем Instagram.
"Пусть все наши детки будут здоровыми, успешными и счастливыми", – подписала она снимок.
Пользователи активно обсуждают фото.
"Доця растет, мамуля молодеет", "Совсем не похожи", "Я так вами горжусь. Хочу, чтобы у меня было столько же сил и смелости быть собой", "Какая уже взрослая", "Стала, на папу похожа", "Две красавицы", – отреагировали подписчики в комментариях.
Ани Лорак с дочкой / фото instagram.com/polyakovamusic
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