Певица поделилась подборкой снимков с дочкой Соней.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, опубликовала снимок с дочкой Соней в школе.

Фото она поделилась в своем Instagram.

"Пусть все наши детки будут здоровыми, успешными и счастливыми", – подписала она снимок.

Пользователи активно обсуждают фото.

"Доця растет, мамуля молодеет", "Совсем не похожи", "Я так вами горжусь. Хочу, чтобы у меня было столько же сил и смелости быть собой", "Какая уже взрослая", "Стала, на папу похожа", "Две красавицы", – отреагировали подписчики в комментариях.

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Автор: Катерина Шварц