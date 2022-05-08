Артисты записали небольшую кавер-версию прямо сидя в машине.

В 2022 году от Финляндии на Евровидении выступит известная группа The Rasmus. Согласно прогнозам букмекеров, им пророчат 14 место в рейтинге. Сейчас в сети появилось видео, как они перепели композицию своих конкурентов из Украины.

Участники музыкального коллективна The Rasmus опубликовали в своем Instagram-блоге видео из автомобиля, где во время поездки они исполнили песню "Stefania".

Отметим, на Евровидении The Rasmus исполнит композицию Jezebel.

Напомним, во вторник, 10 мая, состоится первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение 2022. За два дня до Евровидения 2022 букмекеры изменили ставки на победителя.

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