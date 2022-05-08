Букмекеры прогнозируют громкую победу Украине.

Во вторник, 10 мая, состоится первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение 2022. Букмекеры обновили свои прогнозы по победителю.

Ранее букмекеры оценивали победу Украины в 42%, а после двух репетиций украинской группы Kalush Orchestra ставки возросли еще на 1% - до 43%.

За два дня до первого полуфинала Евровидения 2022 они вновь изменили свои ставки. Теперь Украине прогнозируют победу с еще большим отрывом - 45%. На втором месте Италия, шансы которой оцениваются в 13%.

Стоит отметить, что солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что Украина может победить в конкурсе не только из-за войны.

"Конечно, есть прогноз и букмекеры, но даже до войны нам давали пятое место, а это значит, что наша песня нравится европейцам", – сказал Псюк в интервью Eurovision World.

Напомним, ранее букмекеры назвали главных аутсайдеров на Евровидении 2022.

Вас также могут заинтересовать новости: