Певица выступает на концертах в честь Кобзона, который поддерживал оккупацию Крыма и других территорий Украины.

Предательница Украины Таисия Повалий отправилась "колесить" по РФ. Опальная певица выступает с концертами и прославляет путиниста Иосифа Кобзона, который поддерживал оккупацию Крыма и других территорий Украины.

Видео с Повалий, которая прославляет умершего в 2018 году певца, появилось в социальных сетях.

Предательница выступала в Тюмени на сцене с другими артистами, которые поддерживают кровавого диктатора и полномасштабную войну в Украине. Пока Россия продолжает бомбить мирные города нашей страны, Повалий пляшет и поет перед россиянами. Более того, она нахваливала Кобзона, в честь которого и проходил концерт.

На концерте Повалий исполняла песни "Мама-мамочка", "Ты далеко" и "Пусть вам повезёт в любви". Певица цинично молчит о войне в Украине и продолжает выступать на российских сценах.

Напомним, совсем недавно предательница выступала в Беларуси. Из-за этого в сети ее назвали "старой московской клячей".

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