Предательница Лолита покинула РФ

Сейчас она находится в Болгарии.

Российская певица родом из Украины Лолита еще в начале полномасштабного вторжения поддержала агрессию Кремля и все это время оставалась в стране, которая терроризирует украинцев.

Однако сейчас она решила уехать из России. В своих соцсетях она рассказала, что провела в дороге 20 часов, что было для нее очень утомительно.

Известно, что Лолита поехала в Болгарию, где живут ее мама и дочь. Сразу по приезду она начала заниматься домашними делами, после чего сказала, что у нее не осталось никаких сил.

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"Вот я, совершенно непохожая на ту, которая в платье фуксия и на шпильках. Летела 20 часов. В шесть утра начала стричь кусты, привела участок в порядок, ну и завтра поеду к своей семье. Вот отдых и начался. По-моему, я убилась за сегодняшний день с кустами и секатором", — рассказала путинистка.

Позиция Лолиты по войне в Украине

В начале большой войны, развязанной Россией, Лолита вывезла свою маму и дочь из Украины. Они переехали в Болгарию, где и живут уже два года.

В это время Лолита продолжает жить и работать в России, воспевая оды диктатору Владимиру Путину.

Более того, она выдала бред о том, что в Украине "бандеровцы" избили ее мать.

Напомним, ранее Лолита впервые призналась, почему не занималась воспитанием единственной дочери.

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