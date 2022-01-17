Шоумен после расставания с первой девушкой решил стать дипломатом.

Украинский шоумен и ведущий Андрей Джеджула признался в программе "Випы и Топы", что когда-то был главой клуба девственников, который сам и создал.

"Такой, маленьким Пушкиным с полуафриканской прической и неровными зубами. Я был главой клуба девственников, который сам создал и сам же развалил", - признался телеведущий.

Также он рассказал, что до сих пор не может забыть свою первую любовь. После расставания с этой девушкой он решил стать дипломатом. А все потому, что у него было огромное желание показать ей, какого мужчину она потеряла, так сказать, на зависть.

Напомним, ранее Андрей Джеджула подал в суд на свою жену после ее рассказа о побоях и унижениях. Джеджула также рассказал, что и Леус подала на него в суд. Однако она хочет не извинений, а денег, признался ведущий.

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