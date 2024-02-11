Девушка прошла в финал шведского Нацотбора

18-летняя украинка Мария Сур из Запорожья, которая в начале полномасштабной войны в Украине переехала в Швецию вместе с мамой, может стать представительницей этой страны на песенном конкурсе "Евровидение-2024". Она прошла в финал шведского Нацотбора. Об этом написала девушка в своем Instagram.

Интересно, что Мария уже второй раз участвует в Нацотборе в Швеции. В прошлом году она уступила место певице Loreen, которая и привезла победу своей стране.

Недавно украинка выступила с песней "When I'M Gone" на конкурсе Melodifestivalen, который и определяет представителя Швеции на "Евровидении". Тогда Сур получила 94 балла из 96 возможных. Теперь в финале шведского Нацотбора она осталась с певцом Лиамом Какатианом Томассеном.

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Сама Мария прокомментировала свой успех в Instagram так:

"Мы сделали это! Я невероятно благодарна за всю вашу поддержку и любовь. "When I’m Gone" в финале".

Кстати, имя победителя объявят уже 9 марта.

Что известно о Марии Сур

Мария Сур запомнилась украинским зрителям своим вокальным талантом благодаря участию в шоу "Голос країни 12". Тогда она была в команде певицы Нади Дорофеевой, а затем перешла к Оле Поляковой.

После переезда в Швецию девушка участвовала в благотворительном концерте, благодаря которому смогли собрать 8 миллионов евро на помощь Украине.

Напомним, недавно Италия объявила имя своего представителя на "Евровидение-2024".

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