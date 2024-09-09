Позитив рассказал, когда на самом деле заключил официальный брак с любимой.

Известный украинский певец Алексей Завгородний, более известный как Позитив, впервые прокомментировал свою женитьбу и показал избранницу. Артист рассказал, какой была его вторая свадьба.

Избранницей экс-участника группы "Время и Стекло" стала танцовщица Юлия Сахневич, которая участвовала в шоу "Танцы со звездами". По словам Позитива, церемония бракосочетания была тайной. Как известно, пара более трех лет в отношениях, но о своем романе они впервые заговорили в апреле этого года. Следовательно, и о браке артист не спешил рассказывать. Пара устроила скромное празднование, на которое пригласили только самых родных людей и друзей.

"В браке официально состоим больше года. Мы расписались, когда поняли, что так надо. Просто не разглашали это. У нашей пары интересная история: все началось с того, что Юля была моей девушкой, а об этом никто не знал. А потом я уже думаю: "Ну, если еще и поженимся и сохраним это в тайне, будет вау". Мы не делали свадьбу, просто красиво расписались, потом у нас был ужин с родными. Я не думаю, что сейчас то время, чтобы устраивать громкие празднования", - рассказал певец на съемках шоу "єПитання".

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Позитив говорит, что сейчас он все свое свободное время посвящает любимой. Его сольная карьера только набирает обороты, поэтому исполнитель может сосредоточиться на личной жизни.

"Сейчас мы проводим вместе все свободное время, и это очень радует. Когда есть такая возможность, максимально наслаждаемся друг другом. У меня как у сольного артиста только все начинается - растет количество концертов, заполняется график. Поэтому я стараюсь, если не нахожусь в студии, быть дома с женой", - поделился Алексей.

К слову, у артиста это уже второй брак. Первой женой Позитива была Анна Андрийчук. Супруги развелись в 2021 году.

Напомним, ранее Позитив ответил, причастна ли Юлия Сахневич к разрыву его брака с бывшей.

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