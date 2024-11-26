Певец признался, что был удивлен поступком рэпера и его жены Настя Каменских.

Популярный украинский певец Позитив, он же Алексей Завгородний, который совсем скоро впервые станет отцом, рассказал, поздравил ли его с будущим пополнением в семье рэпер и продюсер Потап. Артист поделился, что коллега, который сбежал из Украины, удивил его.

Как известно, в течение 10 лет Потап и Позитив были близкими друзьями. Рэпер продюсировал группу "Время и стекло", участником которой был Алексей, а также выступал на одной сцене с ним во время существования коллектива Mozgi. Кроме того, они дружили семьями, потому что экс-супруга исполнителя Анна Андрийчук была подругой избранницы продюсера Насти Каменских.

Правда, неожиданно для поклонников их дружба завершилась в начале полномасштабного вторжения, когда Каменских и Потап уехали за границу. Тогда, как ранее делился Позитив, коллега даже заблокировал его в соцсетях. Что стало причиной ухудшения отношений между экс-наставником и подопечным, никто из сторон не раскрывал.

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Однако новость о беременности жены Завгороднего - танцовщицы Юлии Сахневич - изменила ситуацию. В комментарии для "Нашего радио" Позитив рассказал, что рэпер разблокировал его и поздравил с будущим появлением первенца. Правда, в Instagram Позитив до сих пор заблокирован, вероятно, Потап поздравил коллегу в мессенджере. Более того, к поздравлениям присоединилась и Каменских.

"Потап и Настя поздравили меня. Потап меня разблокировал, я удивился. Но в Instagram я еще заблокирован", - отметил знаменитость.

К слову, Позитив и Сахневич находятся в отношениях уже более трех лет. Сейчас танцовщица находится на последних сроках беременности, но пол малыша пара пока держит в секрете. На днях она поделилась новой порцией контента и продемонстрировала на фото свой округлый животик.

Напомним, ранее Позитив рассказал, как сделал предложение жене. Певец признался, что сделал предложение руки и сердца Сахневич во время пандемии COVID-19.

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