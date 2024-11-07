Юлия выбрала яркий образ для снимков.

Беременная жена украинского певца Позитива - Юлия Сахневич - показала новые фото с заметно округлившимся животиком.

На днях звездные супруги сообщили о предстоящем пополнении в семье. Но пока девушка неохотно рассказывает подробности своего состояния и на каком она сейчас сроке беременности. Однако решила порадовать новыми кадрами из беременной фотосессии.

На фото танцовщица позирует в объемном фиолетовом платье, которое акцентирует внимание на округлом животике.

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Кстати, этот наряд специально сшили для Юлии. По словам фотографа, которая делала эти кадры, беременная жена Позитива хотела что-то оригинальное.

"Это платье яркое, как ты. Элегантное, как ты. Невероятное, как ты. Благодаря тебе этот образ ожил и, я уверена, влюбит в себя окружающих", - написала она.

Реакция подписчиков

Подписчики танцовщицы засыпали ее комплиментами в сети.

"Какая красавица"

"Невероятная красота"

"Вау! Как же идет Юлии беременность"

"Боже, как это красиво".

К слову, Позитив и Юлия в отношениях уже более трех лет. Они познакомились на проекте "Танцы со звездами", где танцевали вместе. Влюбленные долго скрывали свой роман. Год назад пара обручилась.

Напомним, ранее певец Позитив рассказал, как узнал о беременности и планируют ли они с любимой партнерские роды. Пол ребенка они пока держат в тайне.

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