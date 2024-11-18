Певец признался, что предложение было во время пандемии COVID-19.

Известный украинский певец Позитив впервые заговорил о предложении руки и сердца жене - танцовщице Юлии Сахневич. Помолвка пары, которая ждет пополнения в семье, состоялась во время пандемии коронавируса.

Полгода назад исполнитель впервые признался, что находится в отношениях с хореографом, хотя вместе они уже более 3 лет, но долгое время скрывали свой роман. Ранее они рассказывали, что у них была скромная роспись, на которую были приглашены только самые родные люди. О женитьбе, кстати, артисты также сообщили с опозданием.

Долгое время Позитив, который не очень любит говорить о личной жизни, молчал о том, как сделал предложение руки и сердца любимой. Однако на этот раз он поделился подробностями важного события своей жизни.

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С его слов стало известно, что признание состоялось во время пандемии. Тогда Позитив не стал слишком мудрить над этим и говорит, что предложение было довольно "банальным". Алексей Завгородний (настоящее имя певца) даже признался, что уже и не помнит, каким было предложение.

Как говорит исполнитель, и он, и Сахневич, уже состояли в браке, поэтому на этот раз для них все эти "формальности" были не такими важными, как раньше. Поэтому они и не организовывали сюрпризов и громкой свадьбы.

"Потому что мы два человека, которые разводились. Поэтому оно (предложение - УНИАН) было без супер чего-то такого. Особенно во время COVID - тогда не хотелось делать чего-то громкого. Но это было мило. Я не помню точно, как. Оно было банальным. У нас было это все и мы уже понимаем друг друга. Я кольцо не дарил", - рассказал Позитив в комментарии для "Нашего радио".

Напомним, ранее Позитив рассказал о беременности жены-танцовщицы. Артист признался, что они с любимой уже знают пол будущего первенца.

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