Артист, как и его коллеги, сейчас выступает только на благотворительных мероприятиях.

Украинский артист Алексей Завгородний, более известный под своим псевдонимом Позитив, рассказал, что сейчас вообще не зарабатывает. Музыкант живет только за счет финансовой подушки, которую удалось накопить ранее. Все концерты, которые он дает в последние три месяца - исключительно благотворительные. Прибыль идет на помощь ВСУ и беженцам. Об этом Леша рассказал в одном из своих интервью.

"Я точно знаю, что сейчас у артистов очень сложно с гонорарами. И все средства, которые они там принимают, это точно не для артистов. Сейчас это действительно идет на ВСУ, или куда они там их собирают. Я точно знаю, что сейчас артисты у нас все работают бесплатно. Это не ко времени", - рассказал Алексей Завгородний.

Музыкант отметил, что похожая ситуация сейчас у всех украинских знаменитостей, которые дают благотворительные концерты.

"Я только трачу сейчас деньги и точно не зарабатываю, но я понимаю, что сейчас многие тоже в таком положении. Есть моменты, которые нужно пережить и сейчас мы так и делаем", - резюмировал экс-коллега Нади Дорофеевой.

Напомним, ранее продюсер "Mozgi" Ирина Горовая рассказала, сколько сейчас зарабатывает Дорофеева, Позитив и другие артисты.

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