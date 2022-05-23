Певица поздравила своего друга с днем рождения.

Украинская певица Надя Дорофеева поздравила своего экс-коллегу по группе "Время и Стекло" Алексея Завгороднего с днем рождения.

В инста-сториз она опубликовала забавное фото с Позитивом, на котором они предстали в похожих костюмах и кроссовках.

Такой снимок она душевно подписала: "Люблю тебя и хочу, чтоб ты был счастливым. Давайте засыплем Лешку поздравлениями".

Отметим, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний были участниками дуэта "Время и Стекло". Через 10 лет дуэт распался - Надя отправилась в сольное плаванье, а Позитив - в группу MOZGI.

Известно, что в сети ходили слухи о том, что Надя и Леша не просто друзья. Особенно жаркими стали обсуждения после того, как в 2021 году он развелся со своей женой Аней Андрийчук, а в марте 2022 и сама Дорофеева объявила о разводе с Дантесом.

При этом они пока никак не комментируют свою личную жизнь.

Напомним, ранее Дорофеева заинтриговала кое-чем очень чувственным и показала кадр.

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