Позитив отметил, что будет на родах, а беременность жены проходит без осложнений / скриншот Instagram

Известный украинский певец Позитив рассказал, как проходит беременность его жены - танцовщицы Юлии Сахневич - и с какими трудностями он столкнулся. Артист ответил, будет ли присутствовать на родах любимой.

В интервью для программы "Тур звездами" исполнитель отметил, что сейчас его избранница находится уже на последних неделях беременности. За эти месяцы в новом статусе Юлия была совсем неприхотливой, и ее беременность проходит без осложнений. Все это время танцовщица была активной и даже врачи говорят, по словам звезды, что ее настроение и поведение положительно их удивило.

"Нет трудностей, она - молодец. Сейчас, на последних неделях, она ведет себя очень клево. Даже ниш врач говорит, что она - феномен. Во всем помогаю. Все, что она захочет, я все сделаю. Начиная с: "Мне хочется поесть в три часа ночи", куда-то съездить, что-то приготовить - все что угодно. Ничего не может быть конфликтного с человеком, который дарит тебе будущее. Это герой всей моей жизни", - поделился знаменитость.

Также Позитив сказал, что они с Юлией планируют партнерские роды. Он хочет быть рядом с любимой в важный момент. Однако от курсов для новоиспеченных родителей пара отказалась. Они считают, что каждый ребенок индивидуален, поэтому нет универсальных правил для всех малышей.

Юлия Сахневич / скриншот Instagram

"На самом деле нет как таковых курсов. Каждый ребенок - индивидуален. Мы же разные, поэтому никто не может сказать: "У меня такой ребенок, и поэтому надо делать то". Поэтому врач сказал: "Мы все едины, каждый из нас - это единица, которая неповторима". Поэтому мы просто увидим, какой он будет этот ребенок, и будем от того отталкиваться", - добавил певец.

Напомним, ранее Позитив рассказал о подготовке к родам жены. Артист также поделился, какие прихоти беременной избранницы ему приходилось выполнять.

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