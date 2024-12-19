Артист ответил, будет ли он на родах любимой.

Известный украинский певец Позитив рассказал, как проходит беременность его жены - танцовщицы Юлии Сахневич - и с какими трудностями он столкнулся. Артист ответил, будет ли присутствовать на родах любимой.

В интервью для программы "Тур звездами" исполнитель отметил, что сейчас его избранница находится уже на последних неделях беременности. За эти месяцы в новом статусе Юлия была совсем неприхотливой, и ее беременность проходит без осложнений. Все это время танцовщица была активной и даже врачи говорят, по словам звезды, что ее настроение и поведение положительно их удивило.

"Нет трудностей, она - молодец. Сейчас, на последних неделях, она ведет себя очень клево. Даже ниш врач говорит, что она - феномен. Во всем помогаю. Все, что она захочет, я все сделаю. Начиная с: "Мне хочется поесть в три часа ночи", куда-то съездить, что-то приготовить - все что угодно. Ничего не может быть конфликтного с человеком, который дарит тебе будущее. Это герой всей моей жизни", - поделился знаменитость.

Также Позитив сказал, что они с Юлией планируют партнерские роды. Он хочет быть рядом с любимой в важный момент. Однако от курсов для новоиспеченных родителей пара отказалась. Они считают, что каждый ребенок индивидуален, поэтому нет универсальных правил для всех малышей.

"На самом деле нет как таковых курсов. Каждый ребенок - индивидуален. Мы же разные, поэтому никто не может сказать: "У меня такой ребенок, и поэтому надо делать то". Поэтому врач сказал: "Мы все едины, каждый из нас - это единица, которая неповторима". Поэтому мы просто увидим, какой он будет этот ребенок, и будем от того отталкиваться", - добавил певец.

Напомним, ранее Позитив рассказал о подготовке к родам жены. Артист также поделился, какие прихоти беременной избранницы ему приходилось выполнять.

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