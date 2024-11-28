Актриса дружила с ним до начала войны.

Звезда сериалов "Женский доктор" и "Село на миллион" Екатерина Вишневая рассказала о российском режиссере, который хотел получить украинское гражданство, но сейчас снимает пропагандистские фильмы.

Имя его актриса решила не называть, но вспомнила переписку с ним в начале войны. Тогда режиссер якобы поддерживал ее, но подчеркнул, что не будет делать это публично.

"До начала полномасштабного вторжения я дружила с одним российским режиссером, который работал здесь. Он полгода сидел в Украине, надеясь получить украинский паспорт, писал мне: "Держись, но я не могу публично вас поддержать, у меня семья там". А потом сбежал в Россию, где спокойно снимает кино, которое в основном там сейчас пропагандистское", - рассказала Екатерина в интервью OBOZ.UA.

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Поэтому Вишневая не стала молчать и решила написать россиянину эмоциональный ответ:

"Пожелала, чтобы почувствовал все то, что переживают наши дети в бомбоубежищах. Матери, которые потеряли на войне сыновей. Муж из моего родного Кривого Рога, у которого ракетный удар забрал всю семью... Он мне: "Ну, я не могу поддержать". "Честно, не гребет", - ответила". Я поняла, что это нация сц*кунов, п*зд*нов и г*вноидов. "Я маленький человек, ничего не решаю" - так они любят говорить. Слушай, маленький человек, иди в ср*к*. Мы с Майдана все решаем. И не будем жить так, как не хотим. А вы - гниль. Приезжали сюда, роскошествовали, ели икру ложками. А вернувшись обратно, поджали хвосты".

Напомним, ранее звезда "Села на миллион" Екатерина Вишневая рассказала о вызывающем поведении россиян на съемках.

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